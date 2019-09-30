Экс-футболиста Семшова ограбили на 20 млн рублей

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов пострадал от грабителей. В ночь с 28 на 29 сентября в его дом ворвались вооруженные люди, которые унесли с собой дорогие часы общей стоимостью 20 млн рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

Сам футболист в это время отсутствовал дома, так как является тренером тульского "Арсенала". Здание находится в Подмосковье, и в нем живут его жена Лариса с детьми.

Девушка, услышав шум, попыталась прогнать грабителей, но не смогла этого сделать. Один из преступников ударил ее. Грабители были вооружены пистолетом, монтировками и железными прутами.

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