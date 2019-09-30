25 российских футболистов получили вызов на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав команды на матчи против Шотландии и Кипра. Игры состоятся в октябре в рамках отборочного турнира Евро-2020. Шотландцев россияне примут в "Лужниках" 10 октября, а с киприотами сыграют на выезде 13 числа.
Станислав Черчесов вызвал для подготовки к играм 25 футболистов. Впервые вызов в сборную получили защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари
защитники
полузащитники
нападающие
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