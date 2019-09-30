25 российских футболистов получили вызов на матчи с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав команды на матчи против Шотландии и Кипра. Игры состоятся в октябре в рамках отборочного турнира Евро-2020. Шотландцев россияне примут в "Лужниках" 10 октября, а с киприотами сыграют на выезде 13 числа.

Станислав Черчесов вызвал для подготовки к играм 25 футболистов. Впервые вызов в сборную получили защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари

Маринато Гилерме ("Локомотив")

Cослан Джанаев ("Сочи")

Андрей Лунев ("Зенит")

защитники

Максим Беляев ("Арсенал" Тула)

Георгий Джикия ("Спартак")

Вячеслав Караваев ("Зенит")

Федор Кудряшов ("Сочи")

Сергей Петров ("Краснодар")

Андрей Семенов ("Ахмат")

Марио Фернандес (ЦСКА)

Дмитрий Чистяков ("Ростов")

полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак")

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив")

Александр Головин ("Монако" Франция)

Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — "Зенит")

Алексей Ионов ("Ростов")

Денис Черышев ("Валенсия" Испания)

нападающие