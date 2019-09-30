Грузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке

Представители сборной Грузии по регби высказали свое недовольство организацией Кубка мира. Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке. Композиция звучала на стадионе во время каждой результативной попытки грузин.

"На игре музыка была русской. Я хочу подчеркнуть, что Россия - это не Грузия, а Грузия - это не Россия. У нас разный язык", - заявил главный тренер грузин Милтон Хейг в интервью "Грузия Онлайн".

"Хочу обратиться моментом и обратиться к организаторам. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Будет хорошо, если эта ошибка не повторится", - заявил капитан команды Джаба Бергвадзе.

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