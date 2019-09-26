Боец смешанных единоборств Кэти Коллинз скончалась в результате инсульта. Причиной сердечного приступа стала аневризма головного мозга. Спортсменке было 32 года, у нее осталось двое детей, сообщает The Sun.
Коллинз в своей карьере провела 12 боев. Последний поединок девушка по прозвищу "Красный дракон" провела в 2018 году.
Девушка выступала в сериях Bellator, RFA, LFA и Invicta. В 12 поединках она одержала 7 побед и 5 поражений.
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