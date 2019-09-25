Мозякин стал первым хоккеистом, сыгравшим в 600 матчах КХЛ

Нападающий магнтогорского "Металлурга" Сергей Мозякин вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса". Он стал первым хоккеистом, который провел 600 игр в регулярке.

Мозякин играет в КХЛ с 2008 года. До завершения сезона-2010/11 форвард защищал цвета подмосковного "Атланта", а с сезона-2011/12 он неизменно выступал за "Металлург".

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