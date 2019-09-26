Умер адвокат Александра Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина, скончался на своей даче. Об этом сообщила его коллега Татьяна Прилипко.

"Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете", — написала Прилипко в Facebook.

Ромашов в начале 90-х годов работал начальником РУБОП ЮЗАО ГУВД Москвы. Затем начал адвокатскую карьеру. Кокорин был одним из самых известных его клиентов в последнее время.

Футболист 8 мая 2019 года был приговорен к тюремному сроку по статьям "Хулиганство" и "Побои". 17 сентября он был выпущен из колонии по УДО.

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