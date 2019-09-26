В среду, 25 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии борьбу за трофей начали клубы РПЛ. Не все команды элитного дивизиона продолжат выступления.
Первой потерей премьер-лиги стало московское "Динамо", которое уступило "Лучу". Команда из Владивостока в следующем раунде сыграет с "Ахматом", который не без труда прошел "СКА-Хабаровск". Грозненцы одержали победу в серии пенальти.
"Томь" с разгромным счетом победила "Тамбов". В 1/8 финала команда сыграет против "Зенита". Питерцы победили на выезде "Енисей". Победу сине-бело-голубым принес гол Роберта Мака.
Московские армейцы на выезде обыграли "Аланию", дубль в этой игре сделал японец Нисимура. ЦСКА в следующем раунде сыграет с "Уфой", скромно обыгравшей "Чайку".
Московский "Спартак" прервал серию неудач и благодаря дублю Понсе обыграл на выезде "КАМАЗ". В следующем раунде красно-белые сыграют с "Ростовом", одолевшим "Мордовию".
В еще одной паре 1/8 финала сыграют представители ФНЛ. Ярославский "Шинник" победил "Сочи" в серии пенальти, а "Нижний Новгород" обыграл с минимальным счетом "Краснодар".
"Химки" разгромили на своем поле "Рубин". Подмосковная команда встретится с "Оренбургом", который в дополнительное время обыграл "Чертаново".
Финалист предыдущего розыгрыша "Урал" победил "Черноморец" за счет дубля Павла Погребняка. В 1/8 клуб из Екатеринбурга сыграет с тульским "Арсеналом".
Лидер ФНЛ "Торпедо" на своем поле переиграло "Крылья Советов". В следующем раунде столичный клубы сыграет с "Балтикой", которая преподнесла самую большую сенсацию. Калининградцы прошли по пенальти действующего обладателя трофея "Локомотив".
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.