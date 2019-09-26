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Источник Правда.Ру

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол print

В среду, 25 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии борьбу за трофей начали клубы РПЛ. Не все команды элитного дивизиона продолжат выступления.

Первой потерей премьер-лиги стало московское "Динамо", которое уступило "Лучу". Команда из Владивостока в следующем раунде сыграет с "Ахматом", который не без труда прошел "СКА-Хабаровск". Грозненцы одержали победу в серии пенальти.

  • "Луч" (Владивосток) - "Динамо" (Москва) — 1:0 (1:0)
  • Гол: Марущак, 20.
  • "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — "Ахмат" (Грозный) - 2:2 д. в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 2:4
  • Голы: Бериша, 76 (0:1). Кацаев, 82 — с пенальти (1:1). Нижич, 101 — в свои ворота (2:1). Митришев, 111 (2:2).

"Томь" с разгромным счетом победила "Тамбов". В 1/8 финала команда сыграет против "Зенита". Питерцы победили на выезде "Енисей". Победу сине-бело-голубым принес гол Роберта Мака.

  • "Томь" (Томск) - "Тамбов" — 4:0 (2:0)
  • Голы: Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0).
  • "Енисей" (Красноярск) — "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0)
  • Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2).

Московские армейцы на выезде обыграли "Аланию", дубль в этой игре сделал японец Нисимура. ЦСКА в следующем раунде сыграет с "Уфой", скромно обыгравшей "Чайку".

  • "Алания" (Владикавказ) — ЦСКА (Москва) - 1:3 (1:2)
  • Голы: Ахметов, 2 — с пенальти (0:1). Хадарцев, 19 — с пенальти (1:1). Нисимура, 34 (1:2). Нисимура, 72 (1:3).
  • "Чайка" (Песчанокопское) — "Уфа" - 0:1 (0:1)
  • Гол: Бизяк, 36.

Московский "Спартак" прервал серию неудач и благодаря дублю Понсе обыграл на выезде "КАМАЗ". В следующем раунде красно-белые сыграют с "Ростовом", одолевшим "Мордовию".

  • "КАМАЗ" (Набережные Челны) — "Спартак" (Москва) - 1:2 (1:1)
  • Голы: Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2).
  • "Мордовия" (Саранск) — "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:2 (0:0)
  • Голы: И. Попов, 51 — с пенальти (0:1). Саплинов, 57 (0:2).

В еще одной паре 1/8 финала сыграют представители ФНЛ. Ярославский "Шинник" победил "Сочи" в серии пенальти, а "Нижний Новгород" обыграл с минимальным счетом "Краснодар".

  • "Шинник" (Ярославль) - "Сочи" — 0:0 д. в. (0:0, 0:0, 0:0).
  • Пенальти — 5:4
  • "Нижний Новгород" - "Краснодар" — 1:0 (0:0)
  • Гол: Ставпец, 78.

"Химки" разгромили на своем поле "Рубин". Подмосковная команда встретится с "Оренбургом", который в дополнительное время обыграл "Чертаново".

  • "Химки" - "Рубин" (Казань) — 3:0 (1:0)
  • Голы: Корян, 9 — с пенальти (1:0). Кухарчук, 47 (2:0). Гапон, 85 (3:0).
  • "Чертаново" (Москва) — "Оренбург" — 0:2 д. в. (0:0, 0:0, 0:2)
  • Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).

Финалист предыдущего розыгрыша "Урал" победил "Черноморец" за счет дубля Павла Погребняка. В 1/8 клуб из Екатеринбурга сыграет с тульским "Арсеналом".

  • "Факел" (Воронеж) — "Арсенал" (Тула) - 1:2 (1:1)
  • Голы: Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2).
  • "Черноморец" (Новороссийск) — "Урал" (Екатеринбург) - 0:2 (0:0)
  • Голы: Погребняк, 52 (0:1). Погребняк, 90+2 (0:2).

Лидер ФНЛ "Торпедо" на своем поле переиграло "Крылья Советов". В следующем раунде столичный клубы сыграет с "Балтикой", которая преподнесла самую большую сенсацию. Калининградцы прошли по пенальти действующего обладателя трофея "Локомотив".

  • "Торпедо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) — 2:0 (2:0)
  • Голы: Шоркин, 36 (1:0). Сергеев, 45+2 (2:0).
  • "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва) — 1:1 д. в. (0:1, 1:0, 0:0).
  • Пенальти — 4:1
  • Голы: Эдер, 31 (0:1). Казаев, 75 (1:1).
Темы футбол кубок россии
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