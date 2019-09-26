Определились все пары 1/8 финала Кубка России

В среду, 25 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии борьбу за трофей начали клубы РПЛ. Не все команды элитного дивизиона продолжат выступления.

Первой потерей премьер-лиги стало московское "Динамо", которое уступило "Лучу". Команда из Владивостока в следующем раунде сыграет с "Ахматом", который не без труда прошел "СКА-Хабаровск". Грозненцы одержали победу в серии пенальти.

"Луч" (Владивосток) - "Динамо" (Москва) — 1:0 (1:0)

- "Динамо" (Москва) — 1:0 (1:0) Гол: Марущак, 20.

Марущак, 20. "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — "Ахмат" (Грозный) - 2:2 д. в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 2:4

- 2:2 д. в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 2:4 Голы: Бериша, 76 (0:1). Кацаев, 82 — с пенальти (1:1). Нижич, 101 — в свои ворота (2:1). Митришев, 111 (2:2).

"Томь" с разгромным счетом победила "Тамбов". В 1/8 финала команда сыграет против "Зенита". Питерцы победили на выезде "Енисей". Победу сине-бело-голубым принес гол Роберта Мака.

"Томь" (Томск) - "Тамбов" — 4:0 (2:0)

- "Тамбов" — 4:0 (2:0) Голы: Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0).

Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0). "Енисей" (Красноярск) — "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0)

- 1:2 (1:0) Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2).

Московские армейцы на выезде обыграли "Аланию", дубль в этой игре сделал японец Нисимура. ЦСКА в следующем раунде сыграет с "Уфой", скромно обыгравшей "Чайку".

"Алания" (Владикавказ) — ЦСКА (Москва) - 1:3 (1:2)

- 1:3 (1:2) Голы: Ахметов, 2 — с пенальти (0:1). Хадарцев, 19 — с пенальти (1:1). Нисимура, 34 (1:2). Нисимура, 72 (1:3).

Ахметов, 2 — с пенальти (0:1). Хадарцев, 19 — с пенальти (1:1). Нисимура, 34 (1:2). Нисимура, 72 (1:3). "Чайка" (Песчанокопское) — "Уфа" - 0:1 (0:1)

- 0:1 (0:1) Гол: Бизяк, 36.

Московский "Спартак" прервал серию неудач и благодаря дублю Понсе обыграл на выезде "КАМАЗ". В следующем раунде красно-белые сыграют с "Ростовом", одолевшим "Мордовию".

"КАМАЗ" (Набережные Челны) — "Спартак" (Москва) - 1:2 (1:1)

- 1:2 (1:1) Голы: Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2).

Понсе, 21 (0:1). Караев, 24 — с пенальти (1:1). Понсе, 76 (1:2). "Мордовия" (Саранск) — "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:2 (0:0)

- 0:2 (0:0) Голы: И. Попов, 51 — с пенальти (0:1). Саплинов, 57 (0:2).

В еще одной паре 1/8 финала сыграют представители ФНЛ. Ярославский "Шинник" победил "Сочи" в серии пенальти, а "Нижний Новгород" обыграл с минимальным счетом "Краснодар".

"Шинник" (Ярославль) - "Сочи" — 0:0 д. в. (0:0, 0:0, 0:0).

- "Сочи" — 0:0 д. в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

"Нижний Новгород" - "Краснодар" — 1:0 (0:0)

- "Краснодар" — 1:0 (0:0) Гол: Ставпец, 78.

"Химки" разгромили на своем поле "Рубин". Подмосковная команда встретится с "Оренбургом", который в дополнительное время обыграл "Чертаново".

"Химки" - "Рубин" (Казань) — 3:0 (1:0)

- "Рубин" (Казань) — 3:0 (1:0) Голы: Корян, 9 — с пенальти (1:0). Кухарчук, 47 (2:0). Гапон, 85 (3:0).

Корян, 9 — с пенальти (1:0). Кухарчук, 47 (2:0). Гапон, 85 (3:0). "Чертаново" (Москва) — "Оренбург" — 0:2 д. в. (0:0, 0:0, 0:2)

— 0:2 д. в. (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).

Финалист предыдущего розыгрыша "Урал" победил "Черноморец" за счет дубля Павла Погребняка. В 1/8 клуб из Екатеринбурга сыграет с тульским "Арсеналом".

"Факел" (Воронеж) — "Арсенал" (Тула) - 1:2 (1:1)

- 1:2 (1:1) Голы: Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2).

Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2). "Черноморец" (Новороссийск) — "Урал" (Екатеринбург) - 0:2 (0:0)

- 0:2 (0:0) Голы: Погребняк, 52 (0:1). Погребняк, 90+2 (0:2).

Лидер ФНЛ "Торпедо" на своем поле переиграло "Крылья Советов". В следующем раунде столичный клубы сыграет с "Балтикой", которая преподнесла самую большую сенсацию. Калининградцы прошли по пенальти действующего обладателя трофея "Локомотив".