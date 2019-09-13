Медведева стала второй в короткой программе на турнире в Канаде

В Канаде на турнире Autumn Classic International завершились выступления фигуристок в короткой программе. Соревнования проходили в городе Оквилл.
Выиграла соревнования японская фигуристка Рика Кихира, которая набрала 78,18 балла. Второй стала россиянка Евгения Медведева (78,18 балла), третьей - американка Карен Чен (60,89 балла).
Российская фигуристка без ошибки откатала свою программу, по ходу которой выполнила двойной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной лутц.
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