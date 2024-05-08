Томатный крем-суп на курином бульоне: ароматный и согревающий, такую вкуснятину вы ещё не пробовали

Рецепт томатного крем-супа на курином бульоне

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Следуйте рецепту без изменений или добавьте больше ингредиентов, например, чеснок в процессе запекания или базилик во время приготовления пюре. Вы также можете добавить в суп перед подачей колбасу, тушёную курицу или шпинат.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся три основных ингредиента: помидоры, лук-порей и куриный бульон. Рецепт также требует наличия таких продуктов, как специи и оливковое масло для жарки. У вас получится вкусный и согревающий суп!

Ингредиенты

2 чашки куриного бульона

2 чашки помидоров черри

8 помидоров, нарезанных ломтиками

2 лука-порея, нарезанного

Свежемолотый чёрный перец

Оливковое масло

Соль по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите помидоры и лук-порей на подготовленный противень, затем перемешайте ингредиенты с оливковым маслом. Посыпьте морской солью и перцем и запекайте 30–35 минут. После этого достаньте помидоры и осадок. Нагрейте куриный бульон в небольшой кастрюле на среднем огне. Поместите овощи и куриный бульон в блендер и пюрируйте. Попробуйте и при необходимости добавьте приправы.