Томатный крем-суп на курином бульоне: ароматный и согревающий, такую вкуснятину вы ещё не пробовали

Следуйте рецепту без изменений или добавьте больше ингредиентов, например, чеснок в процессе запекания или базилик во время приготовления пюре. Вы также можете добавить в суп перед подачей колбасу, тушёную курицу или шпинат.
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Вам понадобятся три основных ингредиента: помидоры, лук-порей и куриный бульон. Рецепт также требует наличия таких продуктов, как специи и оливковое масло для жарки. У вас получится вкусный и согревающий суп!
Ингредиенты
2 чашки куриного бульона
2 чашки помидоров черри
8 помидоров, нарезанных ломтиками
2 лука-порея, нарезанного
Свежемолотый чёрный перец
Оливковое масло
Соль по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
Выложите помидоры и лук-порей на подготовленный противень, затем перемешайте ингредиенты с оливковым маслом. Посыпьте морской солью и перцем и запекайте 30–35 минут. После этого достаньте помидоры и осадок.
Нагрейте куриный бульон в небольшой кастрюле на среднем огне. Поместите овощи и куриный бульон в блендер и пюрируйте. Попробуйте и при необходимости добавьте приправы.
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