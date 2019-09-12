Защитник ЦСКА Васин прооперирован в Германии

Защитнику ЦСКА Виктору Васину сегодня сделали операцию в Германии. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме», сообщает пресс-служба армейцев.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых получил одну желтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.

В турнирной таблице РПЛ после 8 туров ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды 16 очков.

Читайте также:

Конькобежка Фаткулина продает автомобиль, подаренный в Кремле

Овечкин хотел бы завершить карьеру в "Вашингтоне"

Путин встретился с Нурмагомедовым в Махачкале