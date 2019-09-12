Конькобежка Фаткулина продает автомобиль, подаренный в Кремле

Конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей был подарен за победу на альтернативных всероссийских играх в 2018 году. Тогда в Кремле спортсменке подарили BMW X4. Стоимость автомобиля составляет 3,5 млн рублей.

О своем намерении продать машину Ольга сообщила в Instagram. На вопрос о причинах продажи на ответила так: "Мне жалко машину, стоит, не пользуюсь. Да и парковку занимает. Скоро зима, каждое место важно".

На Олимпиаде-2014 в Сочи Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров. К Олимпиаде-2018 она не была допущена из-за допингового скандала. В России решили провести альтернативные игры, победители которых, как и участники соревнований в Пхенчхане, получили автомобили.

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