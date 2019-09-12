Президент России Владимир Путин встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Также на встрече присутствовал отец Хабиба Абдулманап и глава Дагестана Владимир Васильев.
Путин в четверг был с рабочим визитом в Дагестане. Хабиб Нурмагомедов приехал в аэропорт, чтобы провести главу государства в Москву, сообщает "РИА Новости".
Президент тепло поприветствовал чемпиона, который в субботу защитил титул в Абу-Даби. Путин обнял Хабиба и Абдулманапа.
"Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец", - обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову.
"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - сказал Путин Хабибу.
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