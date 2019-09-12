Овечкин хотел бы завершить карьеру в "Вашингтоне"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не планирует менять команду. Хоккеист выступает за "Кэпиталз" с 2005 года, а его действующий контракт заканчивается в сезоне-2020/21.
"Конечно, я хотел бы остаться в "Вашингтоне". Не планирую выступать за другую команду", — заявил Овечкин журналисту Джею Регану.
Овечкин в НХЛ провел 1084 матчей. Всего он набрал 1211 (658 голов+553 передачи) очков в лиге. Россиянин восемь раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли.
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