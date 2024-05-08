Стало известно, как Украина смогла пропихнуть военную тему на "не политизированный" конкурс Евровидение

Рэпер Жиган считает, что Россия должна бойкотировать "Евровидение"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Жиган считает, что именно Россия должна бойкотировать международный музыкально-вокальный конкурс "Евровидение", а не наоборот. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

Исполнитель отметил, что в этом году Украина в очередной раз политизировала шоу, так как во время выступления представительниц страны на экране показывали огненные фейерверки, похожие на фосфорные бомбы.

Жиган заявил, что все, от Украины до войны Израиля и Палестины, было предсказано.

"Евровидение-2024" проходит в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая.

Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года по решению Европейского вещательного союза. Страна вышла из зарубежной организации.