Стало известно, как Украина смогла пропихнуть военную тему на "не политизированный" конкурс Евровидение

Рэпер Жиган считает, что именно Россия должна бойкотировать международный музыкально-вокальный конкурс "Евровидение", а не наоборот. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.
Исполнитель отметил, что в этом году Украина в очередной раз политизировала шоу, так как во время выступления представительниц страны на экране показывали огненные фейерверки, похожие на фосфорные бомбы.
Жиган заявил, что все, от Украины до войны Израиля и Палестины, было предсказано.
"Евровидение-2024" проходит в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая.
Россия не принимает участие в конкурсе с 2022 года по решению Европейского вещательного союза. Страна вышла из зарубежной организации.
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