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Агент Дзюбы рассказал, что стоит для футболиста на первом месте

Агент Дзюбы заверил, что на первом месте у спортсмена — футбол, а не деньги

1:17
Спорт

Руководитель агентства, представляющего интересы футболиста "Локомотива" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман поделился информацией о ситуации с контрактом игрока.

Агент Дзюбы заверил, что на первом месте у спортсмена — футбол, а не деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Гольдмана, они старались донести в руководство клуба, что для Дзюбы главное — это возможность играть, а не продление контракта или финансовые условия.

Спортивные принципы имеют для него первостепенное значение, и он готов играть, независимо от того, сколько времени ему будет предоставлено на поле, подчеркнул представитель форварда.

"Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артема самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте", — сказал Гольдман в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Артём Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах в РПЛ и Кубке России, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Ранее сообщалось, что "Локомотив" планирует не продлевать контракт с Дзюбой в ближайшем летнем периоде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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