Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агент Дзюбы заверил, что на первом месте у спортсмена — футбол, а не деньги
АСН: суд отказал страховщику в иске к УК за упавшую на Genesis сосульку
Рецепт салата из куриной грудки с виноградом
Как правильно ухаживать за ногтями, если вы не любите гель-лак
Рецепт томатного крем-супа на курином бульоне
Хорошее и плохое соседство растений
Тарасова призналась, что хотела бы "не только перемирия и не только во время ОИ"
Актриса Анна Чиповская призналась, что боится стареть
Эксперты дали ответ, как выбрать домашнее животное для ребенка
Дочь Ксении Бородиной попрыгала на белоснежной кровати в обуви в гостинице: всё равно съезжаем

Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле

0:44
Шоу-бизнес

В Сети осудили Ксению Бородину, которая разрешила своей 8-летней дочери Теоне скакать по гостиничной кровати в обуви.

Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором её младшая дочь Теона в обуви прыгает по кровати, застеленной белоснежным бельём.

Звезда "Дома-2" объяснила, что обувь на ногах дочери — новая.

"Из номера мы съёзжаем", — написала телеведущая.

Интернет-пользователи вознегодовали. Они упрекнули Ксению в неуважении к людям, которые заселятся в гостиницу после них.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Рецепт томатного крем-супа на курином бульоне
Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле
Хорошее и плохое соседство растений
Тарасова призналась, что хотела бы "не только перемирия и не только во время ОИ"
Актриса Анна Чиповская призналась, что боится стареть
Эксперты дали ответ, как выбрать домашнее животное для ребенка
Евросоюз активно работает над очередным пакетом антироссийских санкций
The Guardian: ЗОЖ может увеличить продолжительность жизни на пять лет
Итальянские традиции, которые могут шокировать русского туриста
Обозреватель Шарковский прокомментировал учения ВС РФ с применением ТЯО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников