Дочь Ксении Бородиной попрыгала на белоснежной кровати в обуви в гостинице: всё равно съезжаем

Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети осудили Ксению Бородину, которая разрешила своей 8-летней дочери Теоне скакать по гостиничной кровати в обуви.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором её младшая дочь Теона в обуви прыгает по кровати, застеленной белоснежным бельём.

Звезда "Дома-2" объяснила, что обувь на ногах дочери — новая.

"Из номера мы съёзжаем", — написала телеведущая.

Интернет-пользователи вознегодовали. Они упрекнули Ксению в неуважении к людям, которые заселятся в гостиницу после них.

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