Дочь Ксении Бородиной попрыгала на белоснежной кровати в обуви в гостинице: всё равно съезжаем

В Сети осудили Ксению Бородину, которая разрешила своей 8-летней дочери Теоне скакать по гостиничной кровати в обуви.
Ксения Бородина опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором её младшая дочь Теона в обуви прыгает по кровати, застеленной белоснежным бельём.
Звезда "Дома-2" объяснила, что обувь на ногах дочери — новая.
"Из номера мы съёзжаем", — написала телеведущая.
Интернет-пользователи вознегодовали. Они упрекнули Ксению в неуважении к людям, которые заселятся в гостиницу после них.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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