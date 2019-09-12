Венгер получит пост технического директора в ФИФА

Бывший главный тренер "Монако" и лондонского "Арсенала" Арсен Венгер согласился на пост в Международной федерации футбола (ФИФА). 69-летний специалист станет техническим директором организации, сообщает New York Times.

Официальное название должности пока не согласовано, но известно, что Венгер будет совершенствовать тренерские стандарты. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. Под его руководством лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии, по семь раз завоевывали Кубок и Суперкубок страны, а также доходили до финалов Кубка УЕФА (2000) и Лиги чемпионов (2006).

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