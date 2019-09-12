Виновные в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА задержаны в Риме

Полиция Рима арестовала четырех сотрудников транспортной компании и римского метро, которые могут быть ответственны за инцидент c фанатами ЦСКА. Расследование по этому делу завершены органами внутренних дел Италии.

Сотрудникам вменяется мошенничество с госзакупками, которое повлекло к тяжким последствиям, сообщает ilgiornale. it. Также расследуется поломка эскалатора на соседней станции…

23 октября 2018 года за несколько часов до матча Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0) вышел из строя эскалатор на станции "Репубблика". В это время на платформу спускалась большая группа фанатов ЦСКА. Эскалатор понесся вниз, возникла страшная давка, пострадало около 30 человек.

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