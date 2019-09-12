Сайты российских ФК занимают шестое место по посещаемости

Сайты российских футбольных клубов стали одними из лучших в Европе. По общей посещаемости интернет-ресурсы занимают шестое место в Европе. За последние 12 месяцев сайты в среднем в месяц посещают 1,227 миллиона пользователей, сообщается в отчете УЕФА.
Лидером в данном списке являются клубы Великобритании (3,643 млн пользователей), далее следуют Германия (2,198), Испания (1,641), Италия (1,458) и Франция (1,234).
Среди неевропейских клубов наиболее посещаемыми являются сайты клубов из США (1,458 млн).
Читайте также:
Виновные в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА задержаны в Риме
Виктор Ан примет решение по Олимпиаде-2022 после сезона
12-летняя пловчиха из Китая пробилась на Олимпиаду в Токио
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.