Виктор Ан примет решение по Олимпиаде-2022 после сезона

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил, что примет решение об участии в Олимпиаде-2022 после окончания сезона. Шорт-трекист принял участие в тренировке сборной России.

"Приятно снова тренироваться с командой, лед очень хороший, думаю, завтра будет еще лучше. Этим летом я много работал в Корее, приехал сюда в воскресенье, сразу отправился в Коломну, сейчас у меня очень хорошие ощущения. Думал бежать на Открытом кубке Союза конькобежцев России только эстафету, но вчера решил соревноваться еще на дистанции 1000 метров. Такое решение принял еще и потому, что долго не соревновался, процесс тут будет важнее результата, а вот после этого я буду участвовать в отборочных стартах сборной России.

Пока не готов сказать, нацелен ли я на Олимпийские игры, до них еще два года. В этом сезоне хотел попробовать, после сезона смогу сказать точно", - приводит ТАСС слова Ана.

Ан в августе 2011 года сменил гражданство с корейского на российское. До этого он завоевал три олимпийских золота и одну бронзу в Турине в 2006 году. После перехода в сборную России на Олимпиаде в Сочи взял такое же количество наград.

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