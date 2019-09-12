Полицейские вернули футболисту Ари часы на 23 млн рублей

Сотрудники МВД в Краснодаре задержали мужчину, которого подозревают в краже наручных часов у футболиста местной команды Ари. Преступник проник в дом игрока и вынес 12 наручных часов на сумму около 23 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.



Часы Ари

По подозрению в краже был задержан ранее судимый житель Краснодара. Мужчину заключили под стражу. Несколько часов он успел продать, остальные спрятал недалеко от своего дома. Имущество было возвращено владельцу.

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