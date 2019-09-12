12-летняя пловчиха из Китая пробилась на Олимпиаду в Токио

12-летняя пловчиха Ванг Чжайин победила на чемпионате Китая на дистанции 200 метров на спине. Она показала результат 2 минуты 10,79 секунды. Это время позволит ей выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

Лучший результат в 12-летнем возрасте в мире показала американка Элизабет Бизель. Он преодолела дистанцию за 2 минуты 15,17 секунды. Даже у мужчин время не намного лучше - 2 минуты 10,01 секунды.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа следующего года.

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