12-летняя пловчиха из Китая пробилась на Олимпиаду в Токио

12-летняя пловчиха Ванг Чжайин победила на чемпионате Китая на дистанции 200 метров на спине. Она показала результат 2 минуты 10,79 секунды. Это время позволит ей выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.
Лучший результат в 12-летнем возрасте в мире показала американка Элизабет Бизель. Он преодолела дистанцию за 2 минуты 15,17 секунды. Даже у мужчин время не намного лучше - 2 минуты 10,01 секунды.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа следующего года.
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