Биатлонисты Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая

Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая. Бывшие спортсмены будут готовить команду по биатлону к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Норвежец занял пост главного тренера сборной, а Домрачева будет готовить женску команду Китая, сообщает НОК Белоруссии. Бьорндален отметил, что у молодой команды есть высокий потенциал, а биатлонисты поделятся своим опытом.

"Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире, а также в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - заявила Дарья.

Бьорндален - восьмикратный олимпийский чемпион, Домрачева - четырехкратная. В июле 2016 года биатлонисты поженились, а в октябре у них родилась дочь.

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