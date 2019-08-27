Футболист Савин признался в участии в договорном матче

Бывший футболист Евгений Савин рассказал о том, как он участвовал в договорном матче. Он вспомнил о том, как в 19 лет играл за "Томь" в поединке против "Кубани".

"Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю. Представь, я молодой парень, первый раз играю против премьер-лиги, глаза горят, выхожу продавать себя. Любой матч против премьер-лиги — это шанс.

Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку, да, такое бывало… И тут понимаю, что никто не радуется. Думаю, ладно, игра продолжается, в итоге проиграли 1:3. Я в любом случае рад — хоть мы и проиграли, я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо.

После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: "Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол". Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняк", — заявил Савин в интервью передачи "Вопрос ребром" на Youtube.

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