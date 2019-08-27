Пресс-служба "Зенита" вспомнила, как команда завоевала первый трофей в своей истории. В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР.
Трофей взяла команда из Ленинграда. В 1/8 финала "Зенит" обыграла "Динамо-2" (Москва), в четвертьфинале - бакинское "Динамо", в полуфинале - московский "Спартак".
Финал состоялся 27 августа на стадионе "Динамо" в Москве. "Зенит" победил ЦДКА со счетом 2:1. Победный мяч забил Сергей Сальников. На матче присутствовало около 75 тысяч зрителей.
Для "Зенита" этот трофей стал одни из двух в СССР. В 1984 году команда выиграла чемпионат СССР.
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