СБР договорился с биатлонистами по условиям личных контрактов

Руководители Союза биатлонистов России (СБР) договорились со спортсменами по условиям контракта. Ранее сообщалось, что биатлонисты требуют пересмотра договоров, где предусмотрено одно место для логотипа индивидуальных спонсоров. Спортсмены требовали три таких места на форме.

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что стороны пришли к компромиссу. Теперь договоренности осталось перенести на бумагу и переподписать контракты. Также он выразил надежду, что лидер команды Александр Логинов подпишет договор.

"Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем. Они получили столько, сколько хотели", - заявил Драчев в интервью "РИА Новости".

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