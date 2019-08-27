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Сербский футболист спровоцировал массовую драку, забив гол

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист сербского клуба "Металац" Никола Гробович спровоцировал потасовку в матче первой лиги против "Бачки". В первом тайме соперник получил травму, но мяч не был выбит за пределы поля. Гробович забил гол, чем вызвал возмущение игроков "Бачки. 


Потасовка в Сербии

Футболисты всей командой бросились на Гробовича, который в итоге получил удар по лицу. Партнеры футболиста вступились за него, на поле произошла потасовка. Арбитр из-за этого удалил игрока "Металаца" и двоих футболистов "Бачки". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Металаца".

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