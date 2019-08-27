Российская теннисистка Мария Шарапова опустится во вторую сотню рейтинга WTA по итогам US Open. В первом круге она уступила американке Серене Уильямс в двух сетах - 1:6, 1:6.
Сейчас Шарапова занимает 87-е место в рейтинге WTA. Она опустится как минимум на 45 позиций, сообщает TennisWorld.
Шарапова - бывшая первая ракетка мира. Она победила в 36-ти турнирах WTA. Россиянка собрала карьерный большой шлем.
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