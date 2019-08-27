Ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" соберет аншлаг. По сведению "РИА Новости", на стадионе в Краснодаре будут присутствовать 35 тысяч зрителей.
Игра состоится во вторник, 27 августа. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче краснодарцы проиграли со счетом 0:4. Чтобы попасть в группу, "быкам" необходимо выиграть с разницей в пять мячей. Победа со счетом 4:0 переведет игру в овертайм. Любой другой результат на руку вице-чемпиону Греции.
Читайте также:
Фигуристка Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде
Самый богатый британец купил ФК "Ницца"
Футбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в "Википедии"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.