На матче "Краснодар" - "Олимпиакос" ожидается аншлаг

Ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" соберет аншлаг. По сведению "РИА Новости", на стадионе в Краснодаре будут присутствовать 35 тысяч зрителей.

Игра состоится во вторник, 27 августа. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче краснодарцы проиграли со счетом 0:4. Чтобы попасть в группу, "быкам" необходимо выиграть с разницей в пять мячей. Победа со счетом 4:0 переведет игру в овертайм. Любой другой результат на руку вице-чемпиону Греции.

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