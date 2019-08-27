Игнашевич рассказал, почему Слуцкий раскачивается во время матчей

Тренер "Торпедо" и бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич объяснил, почему во время матчей раскачивается экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. По его мнению, это связано с тем, что 48-летний специалист не играл в футбол на профессиональном уровне.

"Торпедо" Игнашевича лидирует в ФНЛ, набрав 26 очков в десяти турах. "Витесс" Слуцкого после четырех туров идет вторым, имея в активе 8 очков.

"Мандраж, который перед игрой, обязан присутствовать. На бровке у меня стресса такого нет совершенно. То, что я испытывал на поле, не сравнится с тем, что испытываю там. Я уже все сделал, подготовил команду, учел все, что мог. Теперь я сижу, смотрю, корректирую, и нужно быть не в стрессе, а хладнокровным, чтобы помогать ребятам своими решениями.

Почему Слуцкий тогда раскачивается? А Леня не играл потому что. Когда ты бьешь пенальти в четвертьфинале чемпионата мира или в 1/8 финала - вот это стресс. А на бровке - это вообще не стресс по сравнению с тем, что ты испытываешь, когда идешь к мячу", - заявил Игнашевич в интервью Youtube-каналу "КраСава".

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