НХЛ показала новый шлем Василевского

Официальный твиттер НХЛ показал шлем вратаря "Тампа-Бэй" Андрея Василевского. В новом сезоне россиянин будет выступать в амуниции, на которой изображено животное семейства кошачьих.

Ранее Василевский подписал новый контракт с "Тампой". За восемь лет хоккеист заработает 76 млн долларов.

Василевский выступает за "Тампу" с 2014 года. В НХЛ он отыграл 208 матчей, в которых одержал 124 победы. Голкипер пропустил 382 шайбы с процентом отраженных бросков 91,9.

В сезоне-2018/19 Василевский был признан лучшим вратарем НХЛ, получи "Везина Трофи".

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