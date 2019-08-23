Шестеро россиянок вышли в финал суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Лучший результат среди них продемонстрировала Тамара Воронина, занявшая шестое место.
Также в финал пробились Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
ЧМ по летнему биатлону. Суперспринт, квалификация
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