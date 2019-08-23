Шестеро россиянок вышли в финал суперспринта на ЧМ по биатлону

Шестеро россиянок вышли в финал суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Лучший результат среди них продемонстрировала Тамара Воронина, занявшая шестое место.

Также в финал пробились Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

ЧМ по летнему биатлону. Суперспринт, квалификация

1. Дарья Блашко (Украина) - +9.07,4 (0+0).

2. Динара Алимбекова (Беларусь) - +1,5 (0+1).

3. Валентина Семеренко (Украина) - +8,1 (0+0)...

6. Тамара Воронина (Россия) - +16,6 (0+1).

7. Екатерина Глазырина (Россия) - +22,1 (0+1).

8. Виктория Сливко (Россия) -+26,8 (0+1)...

11. Ольга Дмитриева (Россия) - +33,2 (0+2).

12. Лариса Куклина (Россия) - +36,6 (1+1).

21. Кристина Резцова (Россия) - +1.02,3 (2+2).

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