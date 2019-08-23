Сборная Китая натурализует девять футболистов перед ЧМ-2022

Сборная Китая по футболу перед чемпионатом мира-2022 собирается натурализовать сразу девять иностранцев. Массовый приход футболистов планируется накануне старта китайцев в отборочном турнире.

Ранее китайское гражданство получил бразильский футболист Элкесон. В сборной Китая он будет выступать по именем Аи Кесен.

"Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", - приводит заявление китайской федерации агентство Синьхуа.

Отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Азии стартовал ранее. Второй раунд, в котором сыграет Китай, начнется в сентябре. Китайцы сыграют с Сирией, Филиппинами, Мльдивами и Гуамом.

Читайте также:

Три биатлониста не допущены к чемпионату мира из-за ошибки СБР

Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину