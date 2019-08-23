Сборная Китая по футболу перед чемпионатом мира-2022 собирается натурализовать сразу девять иностранцев. Массовый приход футболистов планируется накануне старта китайцев в отборочном турнире.
Ранее китайское гражданство получил бразильский футболист Элкесон. В сборной Китая он будет выступать по именем Аи Кесен.
"Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", - приводит заявление китайской федерации агентство Синьхуа.
Отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Азии стартовал ранее. Второй раунд, в котором сыграет Китай, начнется в сентябре. Китайцы сыграют с Сирией, Филиппинами, Мльдивами и Гуамом.
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