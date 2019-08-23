Три российских биатлониста не были допущены к участию в летнем чемпионате мира в Раубичах. Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков не выступят на турнире из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР).
Организация слишком поздно подала документы юниоров, у которых еще не было опыта выступлений на международном уровне. Участие в турнире в Белоруссии примут только те спортсмены, которые ранее выступали за сборную России.
ЧМ по летнему биатлону стартует в Раубичах сегодня и продлится до 25 августа.
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