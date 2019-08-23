Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе заявил, что хотел бы уехать в Европу. Полузащитник видит себя в "Валенсии" или немецких клубах. Ранее руководству "Локо" поступило несколько предложений по трансферу игрока.

"Если смотреть на мой потенциал, то вижу себя в "Валенсии" или в клубах первой пятерки-семерки чемпионата Германии, где хороший футбол. Мануэл Фернандеш всегда нам говорил: "уезжайте при любой возможности", потому что там все по-другому - футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос", - заявил Миранчук.

Футболист выступает за "Локо" с 2013 года. В 90 матчах он забил 22 мяча. В 2016 году играл за эстонскую "Левадию".

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