Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высказался по поводу инцидентов, происходивших с ним в последнее время. Так, он извинился за нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина. Ранее в сети появилась запись, на которой спортсмен бьет посетителя бара. Предположительно за то, что тот отказался пить виски его собственной марки.



Макгрегор ударил старика

"Я был не прав. Этот человек должен был просто наслаждаться пребыванием в пабе. Не должно было закончиться вот так. Я загладил свою вину, но это не имеет значения. Я ошибся. Я в долгу перед теми, кто меня поддерживал. Перед матерью, отцом, семьей. Сейчас это не то, кем я являюсь на самом деле", - приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, Макгрегор в октябре 2018 года был дисквалифицирован из-за потасовки во время боя с Хабибом Нурмагомедовым. До поединка он неоднократно оскорблял соперника и его семью.

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