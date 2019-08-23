Российские футбольные клубы неудачно провели еврокубковую неделю. "Краснодар" был разгромлен "Олимпиакосом" в Греции со счетом 0:4, а "Спартак" уступил на выезде португальской "Браге". И если красно-белые вполне еще могут исправить положение в ответной игре, то "быки" вряд ли попадут в групповой этап Лиги чемпионов.
А это значит, что Россия не сможет рассчитывать на 4 бонусных очка, которые дают за попадание в групповой этап ЛЧ. Вместе с тем, усилиями "Краснодара" такая же ситуация и у Португалии, с которой россияне ведут борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Отрыв России от Португалии в таблице сократился на этой неделе еще больше. На 0 наших очков соперник ответил 1,5 своими. В итоге отрыв россиян от португальцев составляет чуть более 1 балла. На счету России коэффициент 42,716, в активе Португалии - 41,649.
С каким результатом страны начнут евроосень, решится на следующей неделе. "Краснодару" необходимо обыграть "Олимпиакос", даже если не получится попасть в ЛЧ. "Спартаку" нужно пройти "Брагу" и лишить Португалию еще одной возможности заработать очки.
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