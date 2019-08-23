Российский боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР). Конгресс ЕВР начался с минуты молчания в память о спортсмене, который погиб после боя с Субриэлем Матиасом.
Федерация посмертно наградила Дадашева золотой медалью. Награду получили менеджер боксера Эгис Климас и тренер Бадди Макгирт.
Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. Действия врачей не помогли боксеру. Спустя три дня он скончался в больнице.
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