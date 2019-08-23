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Новичок "Краснодара" Кабелла отыграл месяц и выбыл на полгода

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист "Краснодара" Реми Кабелла получил серьезную травму. 26 июля француз подписал контракт с "быками", а уже 21 августа в игре с "Олимпиакосом" порвал крестообразные связки колена.

Минимальный срок восстановления при такой травме составляет полгода. Кабелла выступил с обращением к болельщикам, в котором заявил, что вернется на поле ближе к концу чемпионата. За "Краснодар" он отыграл в пяти матчах.

Кабелла — уроженец города Аяччо. Начал играть во взрослом футболе в составе команды "Арль-Авиньон". Также выступал за "Монпелье", "Ньюкасл", "Марсель". В своем последнем клубе, "Сент-Этьене", Кабелла играл с 2017 года.

В 2014 году Кабелла дебютировал за национальную сборную Франции. С тех пор в рядах трехцветных он вышел на поле 4 раза, последний из которых датирован октябрем того же года.

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Темы футбол фк краснодар реми кабелла
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