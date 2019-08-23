Бывший защитник "Спартака" Василий Кульков болен раком, сообщает "Фратрия". У футболиста был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.
Кульков выступал за "Спартак" с 1989-го по 1991-й и с 1995-го по 1997 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР, в 1991-м году — выиграл серебряные медали, а в 1995 году — бронзовые медали чемпионата России.
Сейчас Кульков входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году он руководил молодежной командной "Спартака".
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