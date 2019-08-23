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В Москве в свой день рождения скончался известны бодибилдер

Спорт print

В Москве нашли тело вице-президента Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина. Спортсмену стало плохо после тренировки, сообщает "МК".

Бодибилдера обнаружила его знакомая. Она вызвала скорую, но медикам не удалось спасти 47-летнего спортсмена. Причина смерти мужчины - оторванный тромб.

Жигулин умер в день своего рождения - 22 августа. Он был именитым спортсменом, а также судьей международной категории (входил в пятерку лучших судей). Вел индивидуальные занятия с юными бодибилдерами.

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