Стас Ярушин подписал контракт с хоккейным "Динамо"

Хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с актером и шоуменом Станиславом Ярушиным. В каком качестве бывший КВНщик и исполнитель роли Антона Мартынова в сериале "Универ" будет выступать в московском клубе точно не сообщается, но в сообщении бело-голубых говорится о хоккейном прошлом Станислава.

"За свою хоккейную карьеру Станислав выходил на один лед вместе со многими звездами мирового хоккея - Евгением Кузнецовым, Сергеем Бобровским, Артемием Панариным, Евгением Малкиным, Виталием Кравцовым и многими другими. Известен по выступлениям за команду "От чистого сердца" в благотворительных матчах. Вчера новичок прошел медицинский осмотр, подписал контракт и получил из рук генерального менеджера Виктора Меркулова свитер хоккейного клуба "Динамо", - говорится в сообщении клуба.

Сам Ярушин заявил, что всю жизнь хотел стать профессиональным хоккеистом.

"Наконец-то эта мечта осуществилась. Да, не тот известный челябинский клуб, откуда я родом... Пусть "Трактор" теперь жалеет, что не подписал со мной контракт", - заявил Стас.

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