Актер и болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Назаров сочинил песню о недавней победе любимого клуба над ЦСКА. Ранее "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
Видеоролик, в котором актер исполняет песню собственного авторства, был опубликован на его официальной странице в Instagram.
"День такой хороший, нет на сердце ноши,
Кнут устал хлестать по лошадям.
Стадиона площадь провожает лошадь,
Лошадь гривой прикрывает стыд и срам...", - спел Назаров.
Актер неоднократно посвящал стихи "Спартаку". Последний стих "Спартаку" был адресован во время победы клуба над грозненским "Ахматом". Также Назаров спел песню про победу "Спартака" над швейцарским "Туном".
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