Назаров сочинил песню о победе "Спартака" над ЦСКА

Актер и болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Назаров сочинил песню о недавней победе любимого клуба над ЦСКА. Ранее "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Видеоролик, в котором актер исполняет песню собственного авторства, был опубликован на его официальной странице в Instagram.

"День такой хороший, нет на сердце ноши,

Кнут устал хлестать по лошадям.

Стадиона площадь провожает лошадь,

Лошадь гривой прикрывает стыд и срам...", - спел Назаров.

Актер неоднократно посвящал стихи "Спартаку". Последний стих "Спартаку" был адресован во время победы клуба над грозненским "Ахматом". Также Назаров спел песню про победу "Спартака" над швейцарским "Туном".