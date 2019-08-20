В американском Далласе прошел аукцион, где была выставлена баскетбольная форма бывшего президента США Барака Обамы. Игровую майку, в которой он выступал за университетскую команду, продали за $120 тыс.
Форму на продажу выставил Питер Ноубл, который учился в том же университете. выбросить. Купил ее коллекционер, который отказался раскрывать свою личность. Часть суммы будет пожертвована учебному заведению Обамы.
Обама является фанатом баскетбола. Во время обучения в высшей школе Пунахоу он выступал за студентческую команду. В 1979 году будущий президент выиграл чемпионат Гавайев.
Когда Обама был хозяином Белого дома, на территории появился теннисный корт, который мог трансформироваться в баскетбольную площадку. Там президент США играл в баскетбол с премьер-министром Великобритании Джеймсом Кэмероном.
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