СМИ назвали требования футболиста Рибери к "Локомотиву"

Агенты Франка Рибери озвучили сумму, которую хочет получать футболист в новой команде. По сведениям Futbol Arena, полузащитник планирует зарабатывать 8 млн евро за сезон.
Главный претендент на французского футболиста — итальянская "Фиорентина". Также представители футболиста ведут переговоры с турецким "Галатасараем" и московским "Локомотивом".
36-летний Рибери покинул "Баварию" после 10 лет выступления за мюнхенцев. За это время он провел 425 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи. В данный момент экс-игрок сборной Франции является свободным агентом.
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