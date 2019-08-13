Звезды российского и украинского футбола сыграли в одной команде

На стадионе "Пахтакор" в Ташкенте состоялся матч между легендами узбекской команды и ветеранами сборной СССР. Мероприятие было приурочено к 40-летию трагедии с самолетом, в которой погибли 17 футболистов.
Игра завершилась со счетом 4:4. В составе "Пахтакора" хет-трик сделал Азамат Абдураимов, еще один гол забил Равшан Бозоров. За сборную СССР три мяча в ворота соперника отправил Игорь Беланов, еще один - Дмитрий Кузнецов.
В составе сборной СССР на поле выходили: Отар Габелия, Куралбек Ордабаев, Руслан Нигматуллин, Владимир Гулямхайдаров, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Руслан Мамедов, Александр Мирзоян, Андрей Еманов, Андрей Пятницкий, Владимир Гуцаев, Александр Чивадзе, Андрей Канчельскис, Василис Хадзипанагис, Евгений Яровенко, Андрей Федоров.
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