Эстония выслала российского футболиста из-за неоплаченных штрафов

Футбольный клуб "Левадия" расторг контракт с российским футболистом Евгением Кабаевым. Причина такого решения состоит в том, что власти Эстонии выслали спортсмена на года за неоплаченные штрафы.

В клубе хотели оспорить решение полиции, но после консультаций с юристами решили этого не делать. Кабаев был уведомлен о расторжении контракта и уже ищет себе новую команду, сообщает ERR.

Штрафы Кабаеву выписывались, в основном, за нарушение правил дорожного движения. Последний - за превышение скорости.

Кабаев начал выступления в Эстонии в 2009 году. Они играл за "Калев", "Лоотус" и "Левадию". В России выступал в составе "Петротреста", "Карелии" и "СКА-Хабаровск". Также играл за чешский "Богемианс". В 2016 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии.

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