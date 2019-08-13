Медведева начнет сезон выступлением в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведва начнет сезон 12 сентября. Россиянка выступит на турнире Autumn Classic International, который состоится в канадском городе Оквилл, сообщает ISU.

На данный момент в официальном протоколе турнира значатся 15 фигуристок из Канады, США, Франции, Великобритании, Австралии, Израиля, Японии, Казахстана, Мексики, Филиппин, Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура. Медведева будет единственной представительницей России на турнире.

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