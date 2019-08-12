Защитник "Химок" Алексей Швед не сможет поехать на Кубок мира в Китай. Турнир начнется 31 августа, но баскетболист не успеет восстановиться от травмы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Травму Швед получил в финале Единой лиги ВТБ. Ожидалось, что баскетболист присоединится к сборной на этой неделе, однако врачи запретили Шведу выходить на паркет в ближайшее время.
Наша национальная команда уже потеряла из-за различных повреждений Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова, Ивана Ухова и Артема Клименко. Все это существенно усложняет задачу выступления россиян на главном турнире года.
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