Кучерова и Василевского внесли в список лучших хоккеистов будущего

Телекомпания TSN назвала лучших хоккеистов следующего десятилетия. В список попали два российских игрока "Тампы-Бэй Лайтнинг". Это вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

Кроме Кучерова и Василевского, в число самых перспективных попали: шведские защитники Расмус Далин ("Баффало Сэйбрз") и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), чешский нападающий Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз") и канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Альтернативная версия символической сборной: Василевский, Сет Джонс ("Коламбус Блю Джекетс"), Тома Шабо ("Оттава Сенаторз"), Кучеров, Макдэвид и Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз").

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